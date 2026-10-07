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Летняя жара: прогноз погоды по Киевской области на 8 октября

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
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Летняя жара: прогноз погоды по Киевской области на 8 октября
Синоптики прогнозируют переменную облачность

В Киевской области в четверг, 8 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +23 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 8 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 6-11°С, днем ​​18-23°С; в Киеве ночью около 10°С, днем ​​21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

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