Утром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
удар по КиевуРоссия сконцентрировала террор на столице Украины и ускоренно модернизирует баллистику с реактивными "камикадзе": анализ ударов за месяцСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаСтарые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаНацбанк выпустит новые 50 грнНацбанк выпустит новые 50 грн: будут в оригинальном дизайнеОтец четверых детей: в сети рассказали о мужчине, которого Россия убила ударом по Киеву. ФотоОтец четверых детей: в сети рассказали о мужчине, которого Россия убила ударом по Киеву. Фото"Киевстар" принудительно повысит абонентам тарифыОсталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повысит абонентам тарифыФото з місця удару по Трипільській ТЕСВ России сделали циничное заявление об ударах по Украине: в ISW назвали главную цель врагаПрилив энергии почувствуют все: Львы получат долгожданный ответ, а Весы — деньги — гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиакаПрилив энергии почувствуют все: Львы получат долгожданный ответ, а Весы — деньги — гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиакаСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ более чем на 2 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ более чем на 2 тыс. оккупантов: данные ГенштабаРоссия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видеоРоссия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

Утром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 6,7 т.
Утром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты
Утром Киев оказался в тисках пробок

В Киеве в понедельник, 5 октября, с самого утра на дорогах города образовались многочисленные пробки. Наиболее затруднено движение транспорта с левого на правый берег.

Об этом сообщили СМИ и Google Maps. Лучше заранее планировать свои маршруты.

Что известно

Так, утром в понедельник пробка уже сковывала движение на подъездах к Южному мосту в направлении правого берега Киева. Движение в обратном направлении значительно свободнее. Также медленно движутся автомобили на Северном мосту, который накануне атаковал российский дрон.

Утром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты

Киев с утра оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Источник: Google Maps

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 585
Местами дождь и тепло: прогноз погоды по Киевской области на 5 октября
icon 585
Местами дождь и тепло: прогноз погоды по Киевской области на 5 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 4,1 т.
Туман и ночные заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября
icon 4,1 т.
Туман и ночные заморозки: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,7 т.
Верный сын Украины: в Киевской области простились с военнослужащим Валерием Кобзарем. Фото
icon 1,7 т.
Верный сын Украины: в Киевской области простились с военнослужащим Валерием Кобзарем. Фото
Утром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты

Киев с утра оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Источник: Google Maps

Серьёзная ситуация с пробками также наблюдается на мостах имени Патона, Дарницком и "Метро". Кроме того, на скорость движения по городу также влияют ДТП, которые фиксируются в различных районах столицы.

Утром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты

Киев с утра оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Источник: Google Maps

Утром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты

Киев с утра оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Источник: Google Maps

Утром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты

Киев с утра оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Источник: Google Maps

Стоит добавить, что общественный транспорт также курсирует с задержками из-за загруженности дорог. Как известно, в Киеве пересмотрели алгоритм движения на "зеленой" ветке метрополитена во время тревоги. При "желтом" уровне угрозы на наземном участке будут курсировать поезда, которые будут перевозить пассажиров между правым и левым берегами Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве нет возможности организовать движение поездов по "красной" линии метро во время желтого уровня воздушной угрозы. Это, в частности, обусловлено необходимостью обеспечения безопасности пассажиров.

Похожие темы
Новости Киева и Киевской областиПробки в Киеведороги
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться