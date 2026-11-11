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Киев с утра сковали пробки в направлении правого берега: где самая сложная ситуация. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,3 т.
Киев с утра сковали пробки в направлении правого берега: где самая сложная ситуация. Фото
Киев с утра сковали пробки. Источник: Скриншот из видео

В Киеве утром в среду, 11 ноября, на дорогах образовались большие пробки в сторону левого берега столицы. На трафик в городе также влияет сильный дождь.

Об этом сообщили в социальных сетях. Горожанам лучше заранее планировать свои поездки.

Что известно

"В Киеве образовались сильные пробки в направлении правого берега", – говорится в сообщении.

В частности, проблемы с движением наблюдаются на проспектах Романа Шухевича, Соборности, Броварском и Николая Бажана (на подъезде к Южному мосту), а также на улице Петра Радзиня (в сторону Дарницкого моста).

Киев с утра сковали пробки в направлении правого берега: где самая сложная ситуация. Фото

Киев утром сковали пробки. Источник: Скриншот из видео

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Утром Киев сковали пробки. Источник: Скриншот из видео

Стоит добавить, что на трафик в городе также влияет утренний дождь, из-за чего в городе произошло несколько ДТП.

Киев с утра сковали пробки в направлении правого берега: где самая сложная ситуация. Фото

Утром Киев сковали пробки. Источник: Скриншот из видео

Напомним, в Киеве было принято решение о введении реверсивного движения со светофорным регулированием на мосту Патона. При этом на путепроводе постоянно останутся 2 полосы, чтобы можно было ехать в каждом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с понедельника, 9 ноября, в столице Украины введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.

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