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Утром Киев оказался в тисках многочисленных пробок: какова ситуация на мостах. Карта

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 1,6 т.
Утром Киев оказался в тисках многочисленных пробок: какова ситуация на мостах. Карта
Утром Киев оказался парализован многочисленными пробками

В Киеве во вторник, 6 октября, утром на дорогах образовались многочисленные пробки. Наибольшие затруднения в движении транспорта наблюдаются на мостах.

Соответствующие данные опубликовал сервис Google Maps. Лучше заранее планировать свои маршруты.

Что известно

Так, большая пробка образовалась на подъездах к Южному мосту в направлении правого Киева. Движение очень медленное на Северном мосту и на проспекте Романа Шухевича, ведущем к путепроводу.

Утром Киев оказался в тисках многочисленных пробок: какова ситуация на мостах. Карта

Утром Киев оказался в тисках многочисленных пробок. Источник: Google Maps

Утром Киев оказался в тисках многочисленных пробок: какова ситуация на мостах. Карта

Утром Киев оказался парализован многочисленными пробками. Источник: Google Maps

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Кроме того, сложная ситуация наблюдается на мостах имени Патона, Дарницком и "Метро". На скорость движения автомобилей по городу также влияют ДТП, которые фиксируются в различных районах столицы.

Утром Киев оказался в тисках многочисленных пробок: какова ситуация на мостах. Карта

Утром Киев оказался в тисках многочисленных пробок. Источник: Google Maps

Утром Киев оказался в тисках многочисленных пробок: какова ситуация на мостах. Карта

Утром Киев оказался парализован многочисленными пробками. Источник: Google Maps

Утром Киев оказался в тисках многочисленных пробок: какова ситуация на мостах. Карта

Утром Киев оказался парализован многочисленными пробками. Источник: Google Maps

Также СМИ сообщают, что часть поездов метро сейчас курсирует только от "Червоного Хутора" до "Осокорков" из-за технических проблем. Те поезда, которые едут дальше, переполнены. Между тем на платформе "Осокорки" уже собралось много пассажиров, которые пытаются добраться до правого берега столицы.

Стоит добавить, что общественный транспорт также курсирует с задержками из-за загруженности дорог. Как известно, в Киеве пересмотрели алгоритм движения на "зеленой" ветке метрополитена во время тревоги. При "жёлтом" уровне угрозы на наземном участке там будут курсировать поезда, которые будут перевозить пассажиров между правым и левым берегами Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве нет возможности организовать движение поездов по "красной" линии метро во время желтого уровня воздушной угрозы. Это, в частности, обусловлено необходимостью обеспечения безопасности пассажиров.

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