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Киев погрузится во тьму: уличное освещение полностью отключат из-за дефицита электричества

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
66
Киев погрузится во тьму: уличное освещение полностью отключат из-за дефицита электричества
Киев погрузится во тьму

В Киеве временно будут отключать наружное освещение. Соответствующее решение было принято из-за дефицита электроэнергии, возникшего в результате вражеских атак.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевгорсвет". Жителей и гостей столицы призвали быть особенно внимательными на дорогах.

Что известно

"В связи с повреждением энергетической инфраструктуры в результате вражеских обстрелов в Киеве возник дефицит электроэнергии. С целью обеспечения приоритетного электроснабжения важных объектов города руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА принял решение о временном полном отключении наружного освещения столицы", – говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе, исключение составляют шкафы наружного освещения, от которых питаются средства оповещения. В таких случаях освещение будет включаться только при наличии электроэнергии – с момента ее восстановления и до 22:00.

В период отсутствия наружного освещения коммунальщики призвали соблюдать правила безопасности:

  • водителям: соблюдайте скоростной режим, увеличивайте безопасную дистанцию и будьте особенно внимательны вблизи пешеходных переходов;
  • пешеходам: используйте световозвращающие элементы (фликеры) на одежде и рюкзаках, а также освещайте путь фонариками или смартфонами.
Киев погрузится во тьму: уличное освещение полностью отключат из-за дефицита электричества

Киев погрузится во тьму. Источник: facebook.com/kyivmisksvitlo

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области планируют усилить режим светомаскировки – этот вопрос поручили проработать на уровне районов и общин вместе с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами. Такие меры должны помочь несколько затруднить работу средств воздушного нападения врага, особенно в период долгих зимних сумерек и ночей.

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