Киев погрузится во тьму: где на улицах вообще не будет света

В Киеве с понедельника, 16 ноября, меняют режим работы наружного освещения. Он, в частности, предусматривает корректировку яркости светодиодных светильников в зависимости от времени суток. В некоторых местах света не будет вовсе.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Это делают с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационального использования электроэнергии.

Что известно

"С сегодняшнего дня, с 16 ноября, в столице меняют режим работы наружного освещения. Соответствующее решение предусматривает корректировку яркости светодиодных светильников в зависимости от времени суток, а также особый режим освещения парков и скверов", – говорится в сообщении.

Так, вечером с момента включения света до комендантского часа и утром после его завершения светодиодные светильники с функцией диммирования будут работать на 50% мощности.

В парках и скверах в этот период будут включать 50% от общего количества светильников – с 0:00 до 5:00 их будут выключать. В то же время на отдельных объектах в парках и скверах электроснабжение линий наружного освещения останется включенным для подзарядки автономных источников питания устройств автоматизированной системы централизованного оповещения.

Кроме того, во время комендантского часа светодиодные светильники с функцией диммирования будут работать на 20% мощности, а светильники без такой функции будут включать в количестве 50% от имеющихся на объекте. Архитектурно-декоративное освещение столицы выключат, но исключением станут:

РЕКЛАМА

подсветка перил на Аллее художников;

функциональное освещение Берестейского путепровода;

функциональное освещение памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.

Отмечается, что эти объекты будут освещать до начала комендантского часа. Также предусмотрена возможность включать архитектурно-декоративное освещение во время религиозных праздников в местах богослужений.

Отдельный режим работы введут на определенных улицах столицы. Там светодиодные светильники с функцией диммирования будут работать на 100% мощности, а в период с 0:00 до 6:00 их мощность будут снижать до 50%. Речь идет о таких улицах и проспектах:

Главные истории дня

бульв. Вацлава Гавела в Соломенском районе;

ул. Выборгская – от ул. Академика Янгеля до ул. Вадима Гетьмана в Соломенском районе;

ул. Николая Закревского в Деснянском районе;

ул. Космонавта Поповича в Деснянском районе;

просп. Лесной в Деснянском районе;

ул. Радужная в Днепровском районе;

ул. Ревуцкого в Дарницком районе;

ул. Академика Янгеля в Соломенском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, киевляне теперь могут получать информацию об отключении электроэнергии и состоянии электроснабжения с помощью правительственной горячей линии "Струм". Для этого нужно позвонить по номеру 1549.