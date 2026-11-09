Киев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видео

В Киеве утром в понедельник, 9 листопада, дорогах образовались большие пробки. Кроме того, из-за временной остановки электротранспорта на автобусных остановках зафиксировали большие очереди.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Горожанам лучше заранее планировать свои поездки.

Что известно

"Огромная пробка образовалась от Дарницкой площади в сторону правого берега. Водители отмечают, что такой пробки давно не видели", – говорится в сообщении.

Также, согласно информации Google Maps, сильная пробка образовалась на Броварском проспекте, а еще проблемы наблюдаются на всех мостах Киева.

Кроме того, большие очереди зафиксировали на остановках на левом берегу столицы. В частности, на проспекте Красной Калины на Троещине люди просто не могут попасть в общественный транспорт, чтобы добраться на правый берег.

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Главные истории дня

Напомним, в Киеве обнародовали временную схему проезда по проспекту Романа Шухевича в направлении Северного моста. Для легковых автомобилей и грузовиков предусмотрели разные маршруты объезда.

Как сообщал OBOZ.UA, уже с понедельника, 9 ноября, в столице Украины введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом. Такие меры необходимы в связи с дополнительными вызовами безопасности в Киеве.