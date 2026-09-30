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Киев после российских атак окутал густой туман: есть ли опасность. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
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Киев после российских атак окутал густой туман: есть ли опасность. Фото
В Киеве наблюдается густой туман

В среду, 30 сентября, Киев окутал густой туман. Он образовался из-за остатков сажи и дыма, появившихся в результате вражеских атак.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Горожан призвали ограничить длительное пребывание на открытом воздухе.

Что известно

"В Киеве наблюдается густой туман — объясняем, в чём причина. Это последствия предыдущих обстрелов. Остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а антициклон временно прижимает их к земле", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается, но как только он подхватит этот туман и выйдет солнце — всё постепенно рассеется.

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Киев после российских атак окутал густой туман: есть ли опасность. Фото

У Києві спостерігається густий туман.

Киев после российских атак окутал густой туман: есть ли опасность. Фото

У Києві спостерігається густий туман.

Киев после российских атак окутал густой туман: есть ли опасность. Фото

У Києві спостерігається густий туман.

Киев после российских атак окутал густой туман: есть ли опасность. Фото

У Києві спостерігається густий туман.

Киев после российских атак окутал густой туман: есть ли опасность. Фото

У Києві спостерігається густий туман.

Что следует сделать сейчас:

  • закройте окна и форточки (особенно жителям Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки);
  • воздержитесь от проветривания;
  • если есть, включите очиститель воздуха или проведите влажную уборку;
  • водителям: включайте противотуманные фары и соблюдайте дистанцию.

"Сохраняйте спокойствие, берегите себя и ориентируйтесь на официальные сообщения", – призвали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 30 сентября, российские войска массированно атаковали столицу и Киевскую область баллистическими ракетами. Враг наносил удары по столице и ряду близлежащих населенных пунктов. В Киеве известно как минимум о четырёх пострадавших и двух погибших, а в Киевской области россияне убили ребёнка.

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