В Киеве в воскресенье, 6 декабря, в День святого Николая начнет работать праздничная локация с главной новогодней елкой на Софийской площади. Ее установят и будут содержать по инициативе и за счет представителей бизнеса.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Концепция праздничного дерева предполагает интересно оформленное пространство, в частности внутри.

Что известно

"Сегодня начинают работы по монтажу главной елки на Софийской площади. Завершить их должны 4 декабря", – рассказал Кличко.

По словам мэра, традиционно праздничная локация начнет работать в День святого Николая, 6 декабря, однако проведение массовых мероприятий не предусмотрено.

Елку устанавливаем по инициативе представителей бизнеса. Расходы на установку, оформление, обслуживание и содержание праздничной локации организатор берет на себя. Средства из бюджета города на это выделять не будут.

"Концепция "Свет внутри" предусматривает интересно оформленное пространство и внутри елки. Ее высота составит 16 метров. На локации также разместят ярмарочный домик и детский паровоз", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 27 ноября, на Софийской площади начали устанавливать новогоднюю елку. Присоединиться к монтажным работам могут все желающие.