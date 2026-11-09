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Кличко рассказал, сколько жилых домов Киева осталось подключить к отоплению

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
546
Кличко рассказал, сколько жилых домов Киева осталось подключить к отоплению
Тепло в жилые дома начали подавать 2 ноября

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, уже почти 80% жилых домов, которые обслуживают коммунальные управляющие компании, подключены к отоплению. Отопление начали подавать 2 ноября.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Официально отопительный сезон в городе стартовал 16 октября.

Что известно

"По состоянию на утро 9 ноября уже почти 80% жилых домов, которые обслуживают коммунальные управляющие компании, получили отопление. Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих", – говорится в сообщении.

Мэр напомнил, что 2 ноября в Киеве стартовал отопительный сезон для жилых домов. Тепло же в учреждения социальной сферы начали подавать еще 16 октября, по заявкам их руководителей.

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По словам Кличко, сейчас в Киеве к отоплению уже подключили 247 медучреждений, 481 детский сад и 387 школ. То есть более 80% учреждений социальной сферы столицы уже получают тепло.

Напомним, счета за отопление могут существенно истощить ваш домашний бюджет. Однако вам не нужно мерзнуть, чтобы сократить расходы. Просто правильно отрегулируйте температуру в каждой комнате. Простое правило 21-18-16 поможет вам использовать меньше энергии, не жертвуя повседневным комфортом

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты стабилизировали ситуацию после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, водоснабжение удалось восстановить благодаря резервному питанию.

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