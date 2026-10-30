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Кличко рассказал, когда в Киеве начнут подключать жилые дома к отоплению

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
87
Кличко рассказал, когда в Киеве начнут подключать жилые дома к отоплению
Киев начнет подключение жилых домов к отоплению

В Киеве в понедельник, 2 ноября, к теплу начнут подключать жилые дома. В целом, на запуск централизованной системы теплоснабжения необходимо до недели.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В городе прогнозируют резкое снижение температуры в ближайшее время.

Что известно

"С понедельника, 2 ноября, Киев начнет подключение к теплу жилых домов. Мы – первыми в Украине – начали отопительный сезон 16 октября", – говорится в сообщении.

Как отметил Кличко, сначала подключали к теплу учреждения социальной сферы по заявкам руководителей. Уже отапливаются почти 50 процентов соцучреждений, в частности, 157 медучреждений, 402 детсада и 85 школ.

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Мэр добавил, что для запуска централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженность тепловых сетей – около 3 000 км), необходима почти неделя. Поэтому решение начать отопительный сезон в жилом секторе столица приняла за несколько дней до резкого снижения температуры.

Как сообщал OBOZ.UA, жителям многоквартирных домов в Украине советуют до зимы проверить системы отопления, обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы.

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