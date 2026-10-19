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Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро "Черниговская": когда возобновят движение поездов. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро "Черниговская": когда возобновят движение поездов. Фото
Мэр показал, как устраняют последствия атаки РФ на станции метро "Черниговская"

В Киеве продолжаются ремонтные работы на станции "Черниговская", пострадавшей в результате российского обстрела. Движение поездов на этом участке планируется возобновить уже вечером.

Об этом мэр сообщил в своём Telegram-канале. К ликвидации последствий атаки привлечено более 70 специалистов.

Что известно

"Проверил, как работники Киевского метрополитена устраняют повреждения на станции "Черниговская", пострадавшей в результате вражеского обстрела", — говорится в сообщении.

По словам мэра, на станции полностью убрали разбитое стекло и строительный мусор. Находится на завершающем этапе ремонт поврежденных путей и контактной рельсы. С ночи продолжается восстановление систем электроснабжения и управления движением поездов, что является наиболее сложной задачей.

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Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро ''Черниговская'': когда возобновят движение поездов. Фото

Мэр показал, как устраняют последствия атаки РФ на станции метро "Черниговская". Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро ''Черниговская'': когда возобновят движение поездов. Фото

Мэр показал, как устраняют последствия атаки РФ на станции метро "Черниговская". Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородok" в обычном режиме планируется возобновить уже вечером в понедельник, 19 октября. Поезда будут курсировать без остановки на станции "Черниговская" — пока её не отремонтируют.

"В то же время, во время воздушных тревог сотрудники вынуждены прерывать работу и уходить в укрытие. Это сказывается на темпах восстановления. Но специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить движение на этом участке метро", — добавил Кличко.

Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро ''Черниговская'': когда возобновят движение поездов. Фото

К ликвидации последствий атаки привлекли более 70 специалистов. Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро ''Черниговская'': когда возобновят движение поездов. Фото

К ликвидации последствий атаки привлекли более 70 специалистов. Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро ''Черниговская'': когда возобновят движение поездов. Фото

К ликвидации последствий атаки привлекли более 70 специалистов. Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро ''Черниговская'': когда возобновят движение поездов. Фото

Движение поездов на этом участке планируется возобновить уже вечером. Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Глава КГГА добавил, что из-за повреждений инфраструктуры метро, чтобы улучшить транспортное сообщение между районами города, в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах № 1-М, 118. На временный маршрут № 1-М добавили:

  • 3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";
  • 12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" до ст. м. "Дворец спорта".

Это позволит обеспечить связь с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги. И в то же время избежать чрезмерной нагрузки на ст. м. "Дарница".

Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро ''Черниговская'': когда возобновят движение поездов. Фото

Движение поездов на этом участке планируется возобновить уже вечером. Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Кличко показал, как устраняют последствия российского нападения на станции метро ''Черниговская'': когда возобновят движение поездов. Фото

Движение поездов на этом участке планируется возобновить уже вечером. Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/7906?single

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка РФ в ночь с 18 на 19 октября нанесла очередной удар по Киеву. В Деснянском районе повреждены станция метро "Черниговская" и офисное здание.

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