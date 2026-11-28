В Киевской области на следующие пять суток синоптики прогнозируют период холодной погоды, который обусловит мощный антициклон. Максимально столбики термометров опустятся до -13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На следующей неделе в столичный регион придет зима.

Что рассказали синоптики

"28 ноября – 2 декабря в Киевской области и городе Киеве прогнозируем период холодной погоды, который обусловит мощный антициклон (воздушный вихрь с самым высоким давлением в центре), который придет к нам с Балтики", – говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, в начале этого периода будут преобладать северные и северо-восточные потоки сухого воздуха арктического происхождения.

Область высокого давления вызовет рассеивание облачности и отсутствие осадков, что приведет к дальнейшему снижению температуры (особенно в Киевской области в безоблачные ночи). Так, ожидается от 3-8°С мороза 28-29 ноября до 8-13°С мороза 1- 2 декабря; днем стоит рассчитывать на 0-5°С мороза.

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"В столице ждем немного меньше морозов за счет особенностей микроклимата большого города", – подытожили синоптики.

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Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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