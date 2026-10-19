Облачно, дождь: подробный прогноз погоды по Киевской области на 19 октября

В Киевской области в понедельник, 19 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами сильный дождь. Днем температура воздуха в регионе достигнет +18°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 19 октября по территории Киевской области. Облачно. Умеренный дождь, в первой половине дня по области местами сильный дождь. Температура по области днем ​​13-18°С, в Киеве 15-17°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +13°С…+15°С; Мироновка +15°С…+17°С; Фастов +13°С…+15°С; Яготин +15°С…+17°С; Барышевка +14°С…+16°С; Борисполь +14°С…+16°С и Вышгород +13°С…+15°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Ночью шел сильный дождь, который утром ослаб и к середине дня должен прекратиться.

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