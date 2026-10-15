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Достойный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Егора Исянова. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Достойный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Егора Исянова. Фото
Егор Исянов. Вечная память и слава Герою

При выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Егор Исянов. Сердце храброго воина остановилось 11 января 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб отважный защитник, настоящий патриот, солдат, старший стрелок-оператор стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты 42-летний Егор Исянов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 26 декабря 1982 года в городе Запорожье в многодетной семье, где воспитывались пять сыновей. После окончания местной школы поступил в профессионально-техническое училище. Всю свою трудовую жизнь посвятил ПАО "Запорожсталь", где работал оператором прокатного стана.

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Достойный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Егора Исянова. Фото

Егор Исянов. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/boryspil_officially/6343

Увлекался всем, что связано с компьютерами и радиоэлектроникой, обладал незаурядным талантом к ремонту техники. С детства любил играть в футбол и вместе с братом ходить на рыбалку.

В октябре 2024 года Егор Исянов вступил в ряды Вооружённых Сил Украины. После прохождения обучения и боевой подготовки сначала находился на Сумском направлении, а впоследствии выполнял боевые задачи в Курской области РФ. К сожалению, 11 января 2025 года во время выполнения боевого задания в Курской области жизнь Героя оборвалась.

"Добрый, трудолюбивый, ответственный, с спокойным характером. Хотя у него и не было много друзей, но дружбу с ними он сохранил со школьных лет, был для них надежной опорой и поддержкой… В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", — добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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