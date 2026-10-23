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Достойный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Кедровских. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,2 т.
Достойный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Кедровских. Фото
Дмитрий Кедровских. Вечная память и слава Герою

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Дмитрий Кедровских. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 9 октября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость погиб солдат, оператор беспилотных летательных аппаратов 44-летний Дмитрий Кедровских", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 июня 1982 года в городе Припять Киевской области. В 1986 году семья была вынуждена покинуть родной дом и поселилась в столице, где прошли детство и юность нашего защитника. Дмитрий с детства был очень любознательным и сообразительным, окончил школу с золотой медалью. Позже он создал собственную семью, и уже вместе в 2011 году они переехали в Борисполь.

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Достойный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Кедровских. Фото

Дмитрий Кедровских. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/boryspil_officially/6400

Когда началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, Дмитрий не скрывался. У него был статус "ограниченно годен", поэтому несколько раз его возвращали из военкомата. А в феврале 2026 года решил вступить в ряды ВСУ, несмотря на ограничения.

К сожалению, 9 октября 2026 года во время выполнения боевого задания в Запорожской области жизнь мужественного воина оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области 21 октября 2026 года при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Владислав Третяк. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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