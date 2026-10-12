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"Фантомы" на дорогах: стало известно, где полицейские могут штрафовать водителей за нарушения

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 657
"Фантомы" на дорогах: стало известно, где полицейские могут штрафовать водителей за нарушения
"Фантомы" вернулись на дороги Киева

"Фантомные патрули", которые с конца августа возобновили работу в Киеве и области. Они могут фиксировать нарушения ПДД на любых участках дороги. В частности, за пределами действия знака 5.76, предупреждающего о работе устройств автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента патрульной полиции Украины на запрос OBOZ.UA. Спецавто должны повысить уровень безопасности дорожного движения.

Что известно

Как напомнили в патрульной полиции, в Киеве и области возобновили использование специализированных автомобилей-"фантомов" для фиксации нарушений ПДД. Один из вопросов, который поднимали водители в отношении работы патрулей, касался их деятельности за пределами зоны действия знака 5.76 – "Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения".

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В Департаменте подчеркнули, что "фантомные патрули" могут выполнять свои обязанности на любом участке дороги. А обязательное информирование об автоматической фиксации нарушений, как это предусмотрено знаком 5.76, распространяется только на стационарные технические приборы контроля.

"Согласно пункту 5 Порядка, определено, что обязательное информирование участников дорожного движения об осуществлении фиксации (фотосъемку или видеозапись) фактов административных правонарушений знаком 5.76… предусмотрено непосредственно для стационарных технических средств (приборов контроля)", – уточнили в пресс-службе.

''Фантомы'' на дорогах: стало известно, где полицейские могут штрафовать водителей за нарушения

Ответ на запрос.

''Фантомы'' на дорогах: стало известно, где полицейские могут штрафовать водителей за нарушения

Ответ на запрос.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киеве и области с понедельника, 31 августа, на дороги вернулись "фантомы". Это спецавтомобили, которые позволят автоматически фиксировать нарушения скоростного режима.

За первые шесть дней три таких автомобиля в Киеве и Киевской области зафиксировали более 7 тысяч нарушений.

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