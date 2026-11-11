Будут дожди и немного потеплеет: прогноз погоды по Киеву и области на 12 ноября

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный, важный сбор средств на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыОлег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна КремлюОлег Скрипка изложил новую версию гибели Кузьмы Скрябина и объяснил, почему его смерть была выгодна КремлюИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриКитайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The InformationКитайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The InformationВладимир ЗеленскийЗеленский рассказал, когда может состояться испытание европейской системы противобаллистической защитыМирного соглашения могут достичь до конца года? Как прошел второй день переговоров в Абу-Даби. Главные заявленияМирного соглашения могут достичь до конца года? Как прошел второй день переговоров в Абу-Даби. Главные заявленияИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиляИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиляГолубое пламя газовой конфорки, калькулятор и лист бумаги на кухонной столешницеТариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометр"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. ВидеоВ Ленинградской области во время отражения атаки дронов разбился ударный вертолет Ка-52В Ленинградской области во время отражения атаки дронов разбился ударный вертолет Ка-52
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Будут дожди и немного потеплеет: прогноз погоды по Киеву и области на 12 ноября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
24
Будут дожди и немного потеплеет: прогноз погоды по Киеву и области на 12 ноября
Синоптики прогнозируют облачную погоду, будут идти дожди

В Киевской области в четверг, 12 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду, будет дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 12 ноября по территории Киевщины. Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем около 5°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет еще сильнее.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
2,8 т.
Киев с утра сковали пробки в направлении правого берега: где самая сложная ситуация. Фото
2,8 т.
Киев с утра сковали пробки в направлении правого берега: где самая сложная ситуация. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,3 т.
Утром дождь и будет холодно: прогноз погоды по Киеву и области на 11 ноября
1,3 т.
Утром дождь и будет холодно: прогноз погоды по Киеву и области на 11 ноября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,0 т.
В Киеве работник автомойки угнал два автомобиля клиентов, подрался с водителем и разбил Mercedess, убегая от полиции. Подробности и фото
1,0 т.
В Киеве работник автомойки угнал два автомобиля клиентов, подрался с водителем и разбил Mercedess, убегая от полиции. Подробности и фото
Будут дожди и немного потеплеет: прогноз погоды по Киеву и области на 12 ноября

Прогноз погоды в Киеве на 12 ноября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. За три месяца было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Похожие темы
Погода в КиевеНовости Киева и Киевской областипогодаКиевУкргидрометцентр
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!