Будут дожди и немного потеплеет: прогноз погоды по Киеву и области на 12 ноября

В Киевской области в четверг, 12 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду, будет дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 12 ноября по территории Киевщины. Облачно. Ночью без осадков, днем дождь. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 3-8°С; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем около 5°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь, который к вечеру станет еще сильнее.

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Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.