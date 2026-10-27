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Будут идти дожди: прогноз погоды по Киевской области на 28 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Будут идти дожди: прогноз погоды по Киевской области на 28 октября
Синоптики прогнозируют дождь. Источник: Stablecog

В Киевской области в среду, 28 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 28 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

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