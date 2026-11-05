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Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды по Киевской области на 6 ноября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Дожди с мокрым снегом: прогноз погоды по Киевской области на 6 ноября
Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом. Источник: Pixabay

В Киевской области в пятницу, 6 ноября, синоптики прогнозируют небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 6 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшие дожди, по области местами с мокрым снегом. Температура по области ночью и днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью и днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. В первой половине дня ожидается дождь, который после обеда начнет стихать, а вечером ему на смену придет мелкий дождь со снегом.

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