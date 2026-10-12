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Дожди и понижение температуры: прогноз погоды в Киеве на неделю

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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Дожди и понижение температуры: прогноз погоды в Киеве на неделю
Дожди и понижение температуры

В Киеве на этой неделе синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями. Температура воздуха 12–18 октября днём в среднем составит 12–13 °С.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Бабье лето в столичном регионе закончилось.

Что известно

Так, в понедельник, 12 октября, с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Утренний сильный дождь днем может ослабнуть, но не прекратится до самого вечера.

Во вторник, 13 октября, облачная погода продержится в столице весь день. Ночью, возможно, пройдет мелкий дождь. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков. Температура воздуха +8°С… +13°С.

В среду, 14 октября, днем в Киеве на небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Без осадков. Температура воздуха +8°С… +13°С.

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Дожди и понижение температуры: прогноз погоды в Киеве на неделю

Прогноз погоды в Киеве на неделю. Источник: Синоптик

В четверг, 15 октября, с самого утра небо в городе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Осадков не ожидается. Температура воздуха +7 °С… +13 °С.

В пятницу, 16 октября, облачная погода продержится в столице весь день. Вечером ожидается мелкий дождь. Температура воздуха +8°С… +14°С.

В субботу, 17 октября, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий дождь. Температура воздуха +9°С… +13°С.

В воскресенье, 18 октября, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Температура воздуха +9°С… +12°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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