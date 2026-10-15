Дожди и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 16 октября

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерла"Врачи боролись за ее жизнь": супруг Ирины Федишин впервые рассказал, что произошло с певицей и их дочкой, которая умерлаМама потеряла сознание, а труну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоМама потеряла сознание, а труну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоИллюстрация - посылка TemuВ Украине ввели новый налог на посылки с Temu и AliExpress: какие покупки подорожают и когдаПутин на учениях Центр-2026Под Герасимовым зашатался стул: что скрывается за ширмой масштабных учений "Центр-2026" в РФ и какую роль сыграла операция "Вивальди"Украинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция боя96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. Фото96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. ФотоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до шести. Фото и видеоВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦКВ сети сообщают о сбое в работе "Резерв+": что делать, если остановится ТЦК

Дожди и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 16 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 183
Дожди и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 16 октября
Синоптики прогнозируют дожди. Источник: Stablecog

В Киевской области в пятницу, 16 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду, будут идти дожди. Днем температура воздуха в регионе поднимется до +13 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 16 октября по территории Киевской области. Облачно. Дожди (в Киеве ночью небольшой, днем умеренный дождь). Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем ​​8-13°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем ​​11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти дождь, который к вечеру должен ослабнуть.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 5,3 т.
Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. Фото
icon 5,3 т.
Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Онищук. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 912
Будет прохладно: подробный прогноз погоды по Киевской области на 15 октября
icon 912
Будет прохладно: подробный прогноз погоды по Киевской области на 15 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,4 т.
Достойный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Егора Исянова. Фото
icon 1,4 т.
Достойный сын Украины: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Егора Исянова. Фото
Дожди и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 16 октября

Прогноз погоды в Киеве на 16 октября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Похожие темы
Погода в КиевеНовости Киева и Киевской областипогодаУкргидрометцентр
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться