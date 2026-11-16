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Дожди и прохладно: прогноз погоды по Киеву и области на 17 ноября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
69
Дожди и прохладно: прогноз погоды по Киеву и области на 17 ноября
Синоптики прогнозируют дожди. Источник: Stablecog

В Киевской области во вторник, 17 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 17 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Дожди. Температура по области ночью и днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью и днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Весь день будет идти сильный дождь, который к вечеру должен ослабеть.

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