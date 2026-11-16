Дожди и прохладно: прогноз погоды по Киеву и области на 17 ноября

В Киевской области во вторник, 17 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 17 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Дожди. Температура по области ночью и днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью и днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Весь день будет идти сильный дождь, который к вечеру должен ослабеть.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.