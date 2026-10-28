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Дожди и дальнейшее похолодание: прогноз погоды по Киевской области на 29 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
243
Дожди и дальнейшее похолодание: прогноз погоды по Киевской области на 29 октября
Синоптики прогнозируют дожди

В Киевской области в четверг, 29 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 29 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Дожди. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром начнется дождь, но он должен закончиться еще до наступления вечера.

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