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Дожди не отступают: прогноз погоды по Киевской области на 23 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Дожди не отступают: прогноз погоды по Киевской области на 23 октября
Дожди не отступают. Источник: Stablecog

В Киевской области в пятницу, 23 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, будет дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 23 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Дожди. Температура по области ночью 8-13°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 11-13°С тепла, днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Дождь будет идти ночью и днем и закончится лишь ближе к вечеру.

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Прогноз погоды в Киеве на 23 октября. Источник: Синоптики

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