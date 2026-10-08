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Дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 9 октября

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 9 октября
Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и порывы ветра

В Киевской области в пятницу, 9 октября, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и порывы ветра. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +23 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 9 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. По области днем местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура по области ночью 7-12°С тепла, днем 18-23°С; в Киеве ночью 10-12°С тепла, днем около 20°С", – говорится в сообщении.

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Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода продержится до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь.

Дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 9 октября

Прогноз погоды в Киеве на 9 октября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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