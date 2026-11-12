До +14°С и дожди: прогноз погоды по Киеву и области на 13 ноября

В Киевской области в пятницу, 13 ноября, синоптики прогнозируют небольшие дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 13 ноября по территории Киевской области. Облачно. Небольшие дожди. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. С самого утра будет идти дождь. Днем он может ослабнуть, однако к вечеру снова наберет силу.

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Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.