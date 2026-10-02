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До 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси "взлетели" до небес. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 455
До 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси "взлетели" до небес. Фото
В Киеве цены на такси "взлетели" до небес
Источник: Фото ілюстративне: згенеровано ШІ

В Киеве в пятницу, 2 октября, из-за ограничений движения транспорта по мостам резко выросли цены на услуги такси. В частности, стоимость отдельных поездок с левого на правый берег города достигает почти 1400 гривен.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В городе наблюдаются сильные пробки.

Что известно

Так, утром в пятницу, 2 октября, было объявлено об ограничении движения по мостам в Киеве, в частности по Южному мосту — в обе стороны (движение метро не осуществляется). Из-за этого в городе произошел коллапс на дорогах и образовались большие очереди на остановках наземного общественного транспорта.

Эти факторы сразу повлияли на стоимость услуг такси. Так, чтобы доехать из Троещины на правый берег, в частности до Центрального железнодорожного вокзала, пассажирам необходимо заплатить от 500 до 800 гривен, в зависимости от типа автомобиля.

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До 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси ''взлетели'' до небес. Фото

В Киеве цены на такси «взлетели» до небес.

Источник: Скриншот

До 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси ''взлетели'' до небес. Фото

В Киеве цены на такси «взлетели» до небес.

Источник: Скриншот

Доехать до железнодорожного вокзала будет значительно дороже из Дарницкого района, в частности, из Харьковского массива. Пассажирам необходимо заплатить от 850 до 1400 гривен, в зависимости от типа автомобиля.

До 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси ''взлетели'' до небес. Фото

В Киеве цены на такси «взлетели» до небес.

Источник: Скриншот

До 1400 грн за поездку: в Киеве цены на такси ''взлетели'' до небес. Фото

В Киеве цены на такси «взлетели» до небес.

Источник: Скриншот

Напомним, что в четверг, 1 октября, утром и вечером Россия наносила удары по Южному мосту Киева. По путепроводу агрессор запустил дроны-камикадзе, прилеты которых привели к повреждениям.

Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия в четверг, 1 октября, атаковала с помощью дрона школу в Соломенском районе Киева, в результате чего здесь возник пожар и наблюдаются разрушения. Это учебное заведение уже было повреждено в 2025 году в результате попадания баллистического снаряда.

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