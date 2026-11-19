В наши дни Лыбедь в центре Киева, в районе улицы Гетмана Скоропадского, протекает в коллекторе. Но в 1950-х годах она не была закрыта бетоном, а над рекой даже стоял деревянный мостик с трамвайными путями.

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Снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни эта локация выглядит иначе.

Что известно

"Деревянный мостик над рекой Лыбедь, улица Скоропадского. 1950-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что тогда река на этой улице не была закрыта бетонным коллектором, а через мостик даже проходили трамвайные пути.

Лыбедь – река, правый приток Днепра на территории Киева. Длина – 17,1 км. Существует мнение, что она получила название от имени сестры легендарных основателей Киева – Кия, Щека и Хорива. Река упоминается в летописях под 968 годом, когда летописец отмечает, что "не бяше лзѣ коня напоити на Лыбеди".

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Майдан Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, созданное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и Филармония, расположенная здесь, – обязательные места для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

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