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Красная ветка метро работает в обычном режиме, на зеленой – ограничение: Кличко рассказал о последствиях ночной атаки РФ. Видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
231
Красная ветка метро работает в обычном режиме, на зеленой – ограничение: Кличко рассказал о последствиях ночной атаки РФ. Видео
Кличко рассказал о последствиях ночной атаки РФ. Источник: Скриншот

После очередного ракетного удара в ночь на 27 октября в Киеве была повреждена инфраструктура метрополитена. Однако благодаря усилиям специалиста удалось частично восстановить движение транспорта.

В частности, красная ветка метро работает в обычном режиме, на зеленой еще действуют временные ограничения. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Повреждения в Киеве

Кличко проинформировал, что вечером 26 октября в результате атаки врага были повреждения между станциями "Дарница" и "Черниговская" и выходов со станции "Лесная". Специалисты метрополитена работали всю ночь, чтобы обеспечить движение по всем станциям.

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По состоянию на утро 27 октября все станции метро на "красной" ветке открыты для пассажиров. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Лесная"

Кроме того, столичная власть добавила количество автобусов, чтобы усилить маршруты наземного транспорта, курсирующего между левым и правым берегом.

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