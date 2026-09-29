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Остался верен присяге: на фронте погиб полицейский из Киевской области Андрей Зубенко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
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Остался верен присяге: на фронте погиб полицейский из Киевской области Андрей Зубенко. Фото
Андрей Зубенко. Вечная память и слава Герою

В Донецкой области при выполнении боевой задачи погиб полицейский подразделения особого назначения "КОРД" Киевской области Андрей Зубенко. Жизнь отважного украинца оборвалась 22 сентября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"22 сентября в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский полка полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" (стрелкового) Главного управления Национальной полиции в Киевской области старший сержант полиции Андрей Зубенко", – говорится в сообщении.

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Как рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, Герой более 25 лет своей жизни посвятил службе в правоохранительных органах Донецкой области.

Остался верен присяге: на фронте погиб полицейский из Киевской области Андрей Зубенко. Фото

Андрій Зубенко. Вічна пам'ять і слава Герою.

Источник: Поліція Київщини

В 2018 году он вышел на заслуженный отдых. Однако после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он решил встать на защиту государства и присоединился к стрелковому полку полиции Киевской области. Вместе с побратимами он уничтожал врага на Краматорском направлении.

К сожалению, на 51-м году жизни он погиб в результате вражеского авиаудара по боевой позиции. До последнего вздоха оставался верным присяге и защищал свою землю от оккупантов.

"У защитника остались жена, сын, отец и сестра. Для родных Андрей стал ангелом-хранителем. Для сослуживцев — примером мужества и героизма", — добавили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Юрий Мороз. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 сентября 2026 года.

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