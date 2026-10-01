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Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Юрия Дзядевича. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Юрия Дзядевича. Фото
Юрий Дзядевич. Вечная память и слава Герою

Во время несения службы скончался военнослужащий из Фастова Киевской области, сержант Юрий Дзядевич. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 сентября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Фастовская община в трауре. 26 сентября 2026 года ушел из жизни Защитник, фастовчанин Дзядевич Юрий Николаевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 5 ноября 1972 года в Фастове. Учился в общеобразовательной школе № 3, после окончания которой получил образование в Киевском музыкальном училище. Работал на "Укрзализныце". В мирной жизни его знали как мастера своего дела, человека с "золотыми руками", надёжного товарища, заботливого сына, любящего мужа и лучшего отца.

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Был верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Юрия Дзядевича. Фото

Юрій Дзядевич. Вічна пам'ять і слава Герою.

Источник: https://t.me/fastivrada/32867

Он был призван в ряды Вооруженных Сил Украины 12 августа 2024 года. Служил старшим сержантом – командиром отделения охраны 3-го батальона охраны Государственной специальной службы транспорта. К сожалению, 26 сентября 2026 года сердце Героя остановилось.

"Юрий Дзядевич был верен военной присяге, добросовестно и ответственно выполнял поставленные задачи, пользовался авторитетом и уважением среди сослуживцев. В скорби остались родители, жена Елена, сыновья, сестра, племянница, друзья и близкие. Разделяем с семьёй боль от невосполнимой утраты", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прохождения военной службы скончался военнослужащий из Макарова Киевской области, лейтенант Павел Горшков. Его сердце остановилось 24 сентября 2026 года.

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