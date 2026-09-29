Будет тепло: подробный прогноз погоды по Киевской области на 29 сентября
В Киевской области во вторник, 29 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +20°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Что сообщили синоптики
"Прогноз погоды на 29 сентября по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области днем 15-20°С; в Киеве днем 18-20°С", – говорится в сообщении.
В Белой Церкви +17°С…+19°С; Мироновка +17°С…+19°С; Фастов +16°С…+18°С; Яготин +17°С…+19°С; Барышевка +17°С…+19°С; Борисполь +17°С…+19°С и Вышгород +16°С…+18°С.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо останется ясным. Без осадков.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку рейтинга самых теплых за время наблюдений.
Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.
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