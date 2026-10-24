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Будет теплее: прогноз погоды по Киевской области на 25 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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Будет теплее: прогноз погоды по Киевской области на 25 октября
Синоптики осадков не прогнозируют

В Киевской области в воскресенье, 25 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 25 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 6-11°С тепла, вдень 13-18°С; в Киеве ночью 9-11°С тепла, днем около 14-16°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +15°С… +17°С; Мироновке +14°С… +16°С; Фастове +15°С… +17°С; Яготине +14°С… +16°С; Барышевке +14°С… +16°С; Борисполе +14°С… +16°С и Вышгороде +14°С… +16°С.

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Будет теплее: прогноз погоды по Киевской области на 25 октября

Прогноз погоды по Киевской области на 25 октября. Источник: Укргидрометцентр

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет затянуто облаками. Без осадков.

Будет теплее: прогноз погоды по Киевской области на 25 октября

Прогноз погоды в Киеве на 25 октября. Источник: Синоптик

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в 15-ку рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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