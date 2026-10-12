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Будет прохладно и дождливо: прогноз погоды по Киевской области на 12 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Будет прохладно и дождливо: прогноз погоды по Киевской области на 12 октября
Синоптики прогнозируют дождь

В Киевской области в понедельник, 12 октября, синоптики рогнозируют облачную погоду с прояснениями, ожидается дождь. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 12 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Дождь. Температура по области днем 12-17°С, в Киеве 13-15°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +11 °С… +13 °С; Мироновка +13 °С… +15 °С; Фастов +11°С… +13°С; Яготин +15°С… +17°С; Барышевка +13°С… +15°С; Борисполь +13°С… +15°С и Вышгород +11°С… +13°С.

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Будет прохладно и дождливо: прогноз погоды по Киевской области на 12 октября

Прогноз погоды по Киевской области на 12 октября. Источник: Укргидрометцентр

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода сохранится в Киеве до самого вечера. Сильный дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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