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Будет прохладно и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 14 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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Будет прохладно и без осадков: прогноз погоды по Киевской области на 14 октября
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями

В Киевской области в среду, 14 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +16 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 14 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 5-10°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем ​​11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

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Прогноз погоды в Киеве на 14 октября. Источник: Синоптик

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