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Станет прохладнее: прогноз погоды по Киевской области на 10 октября

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
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Станет прохладнее: прогноз погоды по Киевской области на 10 октября
Синоптики прогнозируют переменную облачность

В Киевской области в субботу, 10 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 10 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем ​​14-19°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем ​​17-19°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, вечером погода в Киеве прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Без осадков.

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Прогноз погоды в Киеве на 10 октября. Источник: Синоптик

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