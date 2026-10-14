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Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Виталий Гордиенко. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 2,1 т.
Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Виталий Гордиенко. Фото
Виталий Гордиенко. Вечная память и слава Герою

При исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Виталий Гордиенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 июня 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская громада получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Виталий Гордиенко (1975 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был водителем-электриком отделения минометного взвода минометной батареи мотопехотного батальона одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 17 июня 2026 года при исполнении служебных обязанностей вблизи населенного пункта Видрадное Синельниковского района Днепропетровской области.

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Виталий Гордиенко. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/26290

Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте 22 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Антон Стрельчук. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Валерий Кобзарь. Сердце храброго воина остановилось 25 сентября 2026 года.

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