Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Спирин. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Основные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с ОгрызкоОсновные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с ОгрызкоНацбанк выпустил новые 2 грнУкраинцам будут "раздавать" особенные деньги: НБУ выпустил новые 2 грнИллюстрация - мальчик с плакатом Молитесь за УкраинуУкраинцам за рубежом начали выдавать важный документ: кто может его получитьБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. ФотоВСУ отминусовали еще 1560 оккупантов и сожгли три РСЗО: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1560 оккупантов и сожгли три РСЗО: данные ГенштабаВ Тамбовской области атакована бензиноперекачивающая станция: поднялся дым. Фото и видеоВ Тамбовской области атакована бензиноперекачивающая станция: поднялся дым. Фото и видеоИллюстрация. ГороскопУдачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октябряЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентРоссия запустила по Украине "Бандероли" и 165 БПЛА, силы ПВО сбили 115 целей: есть последствия в областяхРоссия запустила по Украине "Бандероли" и 165 БПЛА, силы ПВО сбили 115 целей: есть последствия в областяхНа Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видеоНа Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео

Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Спирин. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
57
Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Спирин. Фото
Сергей Спирин. Вечная память и слава Герою

12 октября 2026 года при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий из села Княжичи Киевской области Сергей Спирин. Он отдал самое ценное — свою жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Печальная новость

"Община скорбит. Сержант Сергей Спирин, военнослужащий, погиб 12 октября 2026 года при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Червоная Поляна Изюмского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича", — говорится в сообщении.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
963
Дожди не прекращаются: прогноз погоды по Киевской области на 20 октября
963
Дожди не прекращаются: прогноз погоды по Киевской области на 20 октября
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
384
В Киеве полностью возобновили движение на "красной" ветке метро после российского обстрела: как курсируют поезда
384
В Киеве полностью возобновили движение на "красной" ветке метро после российского обстрела: как курсируют поезда
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
2,0 т.
Путину не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на Киев: что показал опрос
2,0 т.
Путину не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на Киев: что показал опрос
Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Спирин. Фото

Сергей Спирин. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/Igor_Sapozhko/18914

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 21 октября, в 10:50 возле дома в селе Княжичи на улице Залозного, 28. Отпевание в 11:30 в местном храме на улице Славы.

Похоронят воина на Аллее Славы нового кладбища по ул. Марии Лагуновой (село Княжичи).

Герои войны в Украине

В Сумской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Малая Супоевка Киевской области Станислав Полесов. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 сентября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

Похожие темы
Герои войны в УкраинеГибель украинских военныхНовости Киева и Киевской области
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники