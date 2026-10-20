Трагическая утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Спирин. Фото

12 октября 2026 года при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий из села Княжичи Киевской области Сергей Спирин. Он отдал самое ценное — свою жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

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"Община скорбит. Сержант Сергей Спирин, военнослужащий, погиб 12 октября 2026 года при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Червоная Поляна Изюмского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича", — говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 21 октября, в 10:50 возле дома в селе Княжичи на улице Залозного, 28. Отпевание в 11:30 в местном храме на улице Славы.

Похоронят воина на Аллее Славы нового кладбища по ул. Марии Лагуновой (село Княжичи).

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