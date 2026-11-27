Старые фотографии дают нам возможность увидеть Киев, которого уже, к сожалению, нет. В частности, на панораме 1910-х годов открывается вид, в частности, на бескрайние луга Труханова острова и Оболони.

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Снимок опубликовали в сообществе "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцсети Facebook. Эта локация сильно изменилась за более чем 110 лет.

Что известно

"1910-е. Вид с лаврской колокольни на Никольский монастырь и бескрайние луга Труханова острова, Оболони и вообще Левого берега", – говорится в сообщении.

Эта панорама Киева дает возможность увидеть, каким был наш город раньше, до застройки его левого и части правого берегов.

Немного истории столицы

Европейская площадь и Филармония, расположенная здесь, – обязательные места для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

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Раньше в центре Киева можно было с комфортом прокатиться на трамвае. Благодаря фотографии 1946 года мы можем не только увидеть, каким был общественный электротранспорт, но и рассмотреть старинные каменные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1982 году в Киев приехал бразильский турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Иностранец, хоть и не был профессиональным фотографом, но сделал серию невероятных снимков столицы Украины тех времен и ее жителей.

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