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Без осадков днем и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
63
Без осадков днем и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 октября
Синоптики осадков не прогнозируют

В Киевской области в субботу, 24 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 23 октября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 8-13°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем около 15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

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Прогноз погоды в Киеве на 24 октября. Источник: Синоптик

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