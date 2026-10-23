Без осадков днем и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 октября

В Киевской области в субботу, 24 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 23 октября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 8-13°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем около 15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в 15-ку рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.