Без осадков и прохладно: прогноз погоды по Киевской области на 5 ноября

В Киевской области в четверг, 5 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

" Прогноз погоды на 5 ноября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области 4-9°С тепла, в Киеве 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +4°С… +6°С; Мироновка +4°С… +6°С; Фастов +4°С… +6°С; Яготин +4°С… +6°С; Барышевка +4°С… +6°С; Борисполь +4°С… +6°С и Вышгород +5°С… +7°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.