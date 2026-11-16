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Без осадков и прохладно: прогноз погоды в Киеве и области на 16 ноября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
120
Без осадков и прохладно: прогноз погоды в Киеве и области на 16 ноября
Синоптики прогнозируют переменную облачность

В Киевской области в понедельник, 16 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 16 ноября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура днем 3-8°С тепла, в Киеве 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +5°С… +7°С; Мироновка +5°С… +7°С; Фастов +5°С… +7°С; Яготин +4°С… +6°С; Барышевка +4°С… +6°С; Борисполь +4°С… +6°С и Вышгород +4°С… +6°С.

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Без осадков и прохладно: прогноз погоды в Киеве и области на 16 ноября

Прогноз погоды по Киевской области на 16 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, уже утром небо в Киеве затянуло облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Без осадков и прохладно: прогноз погоды в Киеве и области на 16 ноября

Прогноз погоды по Киеву на 16 ноября. Источник: Синоптик

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