В Киевской области в пятницу, 27 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 27 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в 15-ку рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.