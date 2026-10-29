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Без существенных осадков: прогноз погоды по Киевской области на 30 октября

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Без существенных осадков: прогноз погоды по Киевской области на 30 октября
В регионе без существенных осадков

В Киевской области в пятницу, 30 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 30 октября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

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