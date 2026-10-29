Без существенных осадков: прогноз погоды по Киевской области на 30 октября

В Киевской области в пятницу, 30 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 30 октября по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в топ-15 рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.