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Бабье лето продолжается: прогноз погоды по Киевской области на 2 октября

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
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Бабье лето продолжается: прогноз погоды по Киевской области на 2 октября
Синоптики прогнозируют переменную облачность

В Киевской области в пятницу, 2 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 2 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 1-6°С, заморозки на поверхности почвы 0-3°С; днем 14-19°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем ​​16-18°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, до самого вечера в Киеве будет держаться пасмурная погода, лишь к концу дня небо очистится от облаков. Без осадков.

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Источник: Синоптик

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