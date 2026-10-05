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Бабино лето не отступает: прогноз погоды по Киевской области на 6 октября

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
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Бабино лето не отступает: прогноз погоды по Киевской области на 6 октября
Синоптики прогнозируют переменную облачность

В Киевской области во вторник, 6 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 6 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 16-21°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.

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Прогноз погоды в Киеве на 6 октября. Источник: Синоптик

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Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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