Бабино лето не отступает: прогноз погоды по Киевской области на 6 октября

В Киевской области во вторник, 6 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневная температура воздуха в регионе достигнет +21°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 6 октября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 16-21°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утренние часы, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку рейтинга самых теплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.