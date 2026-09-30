В Киевской области в среду, 30 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +20°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 30 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем ​​15-20°С; в Киеве днем ​​16-18°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +15°С…+17°С; Мироновка +15°С…+17°С; Фастов +15°С…+17°С; Яготин +16°С…+18°С; Барышевка +16°С…+18°С; Борисполь +16°С…+18°С и Вышгород +15°С…+17°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром и вечером в Киеве будет ясно, днем ожидается облачность. Осадков не ожидается.

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