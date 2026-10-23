Зарядка без телефона "крадет" электричество: эксперт дал объяснение

Ваше зарядное устройство постоянно остается в розетке? Если вы экономите на электричестве, это может оказаться не самой лучшей вашей привычкой – не вынимать блок из розетки, когда к нему не подключен смартфон или другой гаджет.

Зарядные устройства и бытовая техника могут потреблять электроэнергию, даже когда ими не пользуются. Эксперты издания Meglepetes объяснили, сколько энергии расходуют приборы в режиме ожидания и как уменьшить эти затраты.

Сколько электроэнергии потребляют приборы, оставленные в розетке

Зарядные устройства для телефонов, телевизоры, микроволновки, роботы-пылесосы и другая техника часто остаются постоянно подключенными к электросети. Однако даже когда приборы не используют по назначению, некоторые из них продолжают потреблять электроэнергию.

Дело в том, что многие устройства переходят в режим ожидания, или standby. Он требует определенного количества энергии, особенно если у техники есть дисплей, часы, световые индикаторы или подключение к Wi-Fi. По словам эксперта датского телеканала TV2 Fyn, электроэнергию в режиме ожидания потребляют устройства, которые продолжают светиться, показывать время или поддерживать сетевое соединение.

Домашняя техника с таймерами... Источник: John Keeble Развернуть

Какие именно приборы работают в фоновом режиме

В режиме ожидания могут находиться сразу несколько бытовых устройств: телевизор, компьютер, духовка, микроволновка, тепловой насос и робот-пылесос. Они остаются готовыми к запуску одним нажатием кнопки.

Именно поэтому современная техника может поддерживать удобные функции даже в периоды бездействия. Таймеры, автоматический запуск и дистанционное управление потребляют определенное количество электроэнергии. Чтобы сократить расходы, стоит проверить, какие функции действительно необходимы и нужно ли приборам постоянно оставаться подключенными к сети.

Сколько на этом можно сэкономить

Потребление электроэнергии в режиме ожидания обычно невелико. По оценке эксперта, среднее устройство может потреблять в таком режиме около одного ватта. За год это составляет примерно 9 киловатт-часов.

Если учитывать только одну единицу техники, это незначительный расход. Но если в доме много таких устройств, общее потребление растет пропорционально. Поэтому стоит периодически проверять, какие устройства постоянно подключены к электросети, и отключать те, которыми пользуются редко или которым не требуется питание в режиме ожидания.

Как проверить собственное потребление электроэнергии

Чтобы оценить, сколько электроэнергии расходуется на работу приборов в режиме ожидания, можно воспользоваться данными поставщика электроэнергии. Показатели за период длительного отсутствия жильцов помогут примерно определить базовое потребление жилья, когда большинство бытовых приборов активно не используют.

Не обязательно постоянно вынимать из розеток все зарядные устройства и отключать каждый прибор. Однако выключение техники, которой пользуются редко, поможет немного сократить расход электроэнергии. Это особенно актуально для домов, где много электронных устройств одновременно остаются в режиме ожидания.

Удлинитель с выключателем мо... Источник: sod tatong Развернуть

Действительно ли зарядное устройство "тянет электричество"

Зарядное устройство может потреблять небольшое количество электроэнергии, даже если к нему не подключен телефон. Это подтверждает Майкл Гартманн, профессор силовой электроники Технического университета Граца (TU Graz).

Чтобы поддерживать напряжение на выходе, зарядному устройству требуется определенное количество энергии. При этом у современных моделей потребление без подключенного устройства обычно минимально – часто около 0,1 ватта. Поэтому ожидать значительной экономии от отключения одного зарядного устройства не стоит, однако можно сократить совокупные расходы многих приборов.

Практичное решение – удлинитель с выключателем

Чтобы не отключать каждый прибор по отдельности, можно использовать удлинитель с выключателем. Он позволяет одним движением обесточить несколько подключенных к нему устройств.

Такой вариант удобен для кухонной техники, электронных устройств возле телевизора или оборудования в домашнем рабочем уголке. Он помогает сократить потребление электроэнергии в режиме ожидания и упорядочить кабели. При этом перед отключением стоит убедиться, что приборы не выполняют важных задач в фоновом режиме и не нуждаются в постоянном питании.

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