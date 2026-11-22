Как сделать, чтобы смартфон заряжался быстрее: включите одну функцию

Пиктограмма маленького самолета в верхнем меню смартфона обычно ассоциируется только с авиаперелетами. На самом деле режим полета – одна из недооцененных функций телефона, которая может пригодиться и в повседневной жизни.

Использование этого режима помогает экономить заряд аккумулятора, быстрее заряжать устройство и даже избегать лишних расходов на мобильную связь. Как пользоваться им с максимальной пользой, рассказало издание Interia Kobieta.

Как зарядить телефон быстрее? Включите одну функцию

Одно из самых полезных свойств режима полета – возможность сразу снизить энергопотребление смартфона. Если заряд батареи упал до критического уровня, а поблизости нет розетки, стоит активировать эту функцию. Она, помимо прочего, отключает модули мобильной связи и Wi-Fi, которые продолжают расходовать энергию, даже когда интернетом активно не пользуются.

Режим полета пригодится и тогда, когда нужно зарядить телефон как можно быстрее. Если смартфону не приходится постоянно поддерживать соединение с сетью и обмениваться данными, он расходует меньше энергии. Благодаря этому аккумулятор заряжается быстрее.

Нет связи? Смартфон все равно работает на полную мощность

Поездки на поезде или автомобиле, походы в горы или прогулки по лесу могут стать серьезным испытанием для батареи смартфона. Особенно это касается местностей, где мобильная связь нестабильна или совсем отсутствует. Когда телефон теряет сигнал, он начинает активнее искать ближайшую базовую станцию, расходуя на это немало энергии.

Из-за постоянного поиска сети даже исправный аккумулятор может разрядиться за несколько часов. Если вы оказались в месте со слабым покрытием, стоит включить режим полета. Это остановит непрерывный поиск сигнала и поможет сохранить заряд.

Режим полета может быть поле... Источник: Pexels Развернуть

Как избежать лишних расходов на мобильную связь

Во время поездок за границу, особенно если вы попали в роуминг, есть риск получить неожиданно большой счет за мобильную связь. Современные смартфоны постоянно синхронизируют данные в фоновом режиме, загружают обновления приложений и проверяют электронную почту. В роуминге такие действия могут обойтись довольно дорого.

Чтобы не тратить деньги из-за случайного использования мобильного интернета, режим полета можно включить еще до пересечения границы. Он заблокирует передачу данных через мобильную сеть и поможет избежать непредвиденных расходов или превышения оплаченного пакета услуг.

В то же время даже в этом режиме можно вручную подключиться к Wi-Fi. Поэтому интернетом без дополнительной платы за мобильный трафик можно будет пользоваться, например, в отеле или арендованном жилье.

Как быстро восстановить соединение с сетью

Иногда смартфон показывает полный уровень сигнала, но веб-страницы загружаются очень медленно, а телефонные разговоры прерываются или вообще не удается дозвониться. Причиной могут быть временные проблемы с подключением к сети.

В такой ситуации необязательно перезагружать весь телефон. Достаточно примерно на 10-15 секунд включить режим полета, а затем выключить его. После этого смартфон заново будет искать доступные сети и попытается подключиться к самому сильному и стабильному сигналу поблизости. Во многих случаях этого хватает, чтобы восстановить нормальную работу связи.

Более спокойный сон и цифровой отдых

Включение режима полета перед сном может стать простым способом уменьшить количество раздражителей и улучшить гигиену сна. Телефон не будет получать новые сообщения и уведомления, вибрировать и включать экран посреди ночи. Благодаря этому будет меньше поводов проверять смартфон перед сном или просыпаться из-за его сигналов.

Эта функция полезна также во время работы, требующей сосредоточенности, учебы или встреч с близкими. Без звонков и уведомлений телефон будет меньше отвлекать. При этом можно и дальше пользоваться функциями, не требующими подключения к сети: будильником, часами, камерой или блокнотом.

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